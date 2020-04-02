高盛：未來兩月美國數據將很「糟糕」

外媒報道，高盛資深投資策略師Abby Cohen表示，未來兩個月，因應肺炎疫情的相關封鎖措施對美國經濟的破壞將達到頂點，失業率料將激增，數據表現將很「糟糕」。

他預期美國經濟直至今年較後時間才有起色，估計第二季年化經濟增長將萎縮34%；而第三季則恢復增長19%。

Cohen又指，相信由於居家限制等措施給企業帶來壓力，美國失業率將在今年中飆升至15%。

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