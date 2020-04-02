摩通：倘旅遊限制不解除　澳門博彩收入恐近乎零

外媒報道，摩根大通亞洲博彩股分析師DS Kim表示，在內地廣東口岸的旅遊限制獲得解除之前，澳門博彩毛收入有可能下降至「接近於零」。

新冠肺炎疫情仍未受控，嚴重衝擊賭場生意。澳門博彩監察協調局周三(1日)公布，今年3月份博彩毛收入52.57億澳門元，按年大挫79.7%，連續6個月下跌。

Kim在報告中指，4月表現將更差，「可能是自澳門金沙賭場2004年開業以來表現最差的一個月份。」他又說，澳門賭場生意能否恢復正軌，主要取決於內地何時取消廣東口岸旅遊限制，以及何時恢復簽證入境安排，惟目前這兩項因素都非常不明朗。

另外，Bernstein分析師Vitaly Umansky預計，4月博彩毛收入將按年下降87%至92%。

至於Stifel分析師Steven Wieczynski則認為，澳門博彩市場可能需要長達7個月的時間才能開始「穩定並出現改善」，預測當地全年博彩毛收入下降35%至45%，而之前的估計為下降20%至30%。

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