【專家點評】古勝：港交所走勢唔對辦　忍手…

睇番近日港股成交金額，由2月20日開始連續30個交易日成交逾1,000億元以上，甚至有1日交易額逾2,000億元，照常理港交所應該生意唔憂做。不過早前大行摩根士丹利發表報告指，美國金融環境惡化，加上新冠肺炎的不確定性，會打擊香港市場的交易量，將今年平均每日成交額預測下調11%至970億元，同時下調目標價13%至270元。

照咁睇，若然疫情唔能夠喺短期內平息，港股成交額亦將難以持久。走勢方面，港交所近日股價企穩10天線，不過受制20天線234元水平，目前形態又再營造小圓頂，需提防後市再度尋底，建議暫時按兵不動，容後再部署。

東網財經專欄作者 古勝

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