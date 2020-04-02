【專家點評】古勝：港交所走勢唔對辦 忍手…
2020年04月02日 07:00
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尋日係4月1日愚人節，恒指都好蠱惑，午後一直喺23,000點關口來回上落，令唔少股民提心吊膽，而最大的惡搞就是滙豐控股(00005)宣布暫停派息，打斷唔少人收息退休的計劃！更難接受的是，滙控去年的末期息已於2月底除淨，但依家收回派息決定，同時涉及眾多輪證報價，會唔會有手尾，即管等着瞧！
老古喺2月底曾經提醒大家小心，香港交易所(00388)的股價走勢形態呈圓頂向下，之後股價大跌最低見206元，以昨日股價收報231元，已由低位回彈12%，問題係未來仲有冇得升？
睇番近日港股成交金額，由2月20日開始連續30個交易日成交逾1,000億元以上，甚至有1日交易額逾2,000億元，照常理港交所應該生意唔憂做。不過早前大行摩根士丹利發表報告指，美國金融環境惡化，加上新冠肺炎的不確定性，會打擊香港市場的交易量，將今年平均每日成交額預測下調11%至970億元，同時下調目標價13%至270元。
照咁睇，若然疫情唔能夠喺短期內平息，港股成交額亦將難以持久。走勢方面，港交所近日股價企穩10天線，不過受制20天線234元水平，目前形態又再營造小圓頂，需提防後市再度尋底，建議暫時按兵不動，容後再部署。
東網財經專欄作者 古勝
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