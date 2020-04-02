【專家點評】溫灼培：投資者避險　美匯或再升

美國聯儲局周二(3月31日) 宣布，在疫情期間允許外國央行以美國國債作為抵押向聯儲局借出美元，使外國央行不用擔心出現美元短缺情況。這做法對美國或外國央行均屬一個雙贏方案。首先，假使外國央行在這期間為應付美元需要，被迫在市場上大舉拋售其儲備中的美債，這樣將會抵銷聯儲局量寬購債帶來的效應。相信這是聯儲局不願見。所以上述聯儲局的行動不單可使外國央行取得其所需的美元，也使美債不用被拋售，這正是為何筆者認為是一個雙贏方案的原因。

繼聯儲局大幅合共減息一厘半，又加推7千億美元量寬金額及與9間主要央行互換4,500億美元資金後，聯儲局本周再有新招推出增加市場上的美元供應。聯儲局嘗試壓低美元匯率的舉動可謂相當明顯。但鑑於疫情關係，市場投資氣氛偏弱，投資者持美元避險情緒高漲，這使美元一直高企不下。

今晚，美國將公布最新一星期申領失業救濟金人數。回憶上周公布的同一數字達3百多萬人令市場震驚。如本周公布的數字同樣驚人，提防在市場避險情緒高漲下會使美匯指數又再上穿100指數點關位。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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