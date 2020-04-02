香港醫思醫療料全年銷售額不少於去年同期

董事會認為，自2019年8月和2020年2月以來整體業務分別受香港社會不穩定和新冠肺炎疫情的影響，集團保持穩健且其數碼化戰略仍促進業務互動及交流。

另外，政府在周三(1日)刊登憲報，訂立《2020年預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)(修訂)規例》，當中要求包括任何人身處任何《規例》附表下的美容院、會址及按摩院處所內，在可行情況下須一直佩戴口罩，以及在進入上述場所前，須先為該人量度體溫，同時場所須為在該處所的人提供消毒潔手液。集團自周四(2日)起已實施上述措施，集團經營維持正常，並未受該新實行的規例影響。

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