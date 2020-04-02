【一表睇晒】逾四成藍籌去年盈利倒退 今年恐怕...
2020年04月02日 07:45
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踏入4月，絕大部分恒指成分股已公布去年度業績，當中超過四成公司盈利按年錄得倒退，雖然數字不算很驚人，但去年業績實未反映新冠肺炎疫情對企業經營帶來的影響。證券界估計，今年全年業績將較去年度差，且月底開始公布的首季成績表，部分企業盈利恐大跌，或會掀起新一輪跌市，小股民要當心「五窮月」出現。
在50隻藍籌股中，撇除中國旺旺(00151)和領展房產基金(00823)以3月作年結尚未公布業績，其餘48隻恒指成分股已公布去年全年或半年業績。當中，有27家盈利按年錄增長，佔恒指成分股逾56%，並以中國人壽(02628)的賺幅最為標青，在投資收益增加帶動下，企業去年多賺4.11倍，至約582億元人民幣。
另一方面，21家藍籌公司盈利按年下跌，佔恒指成分股逾43%。其中，醫藥股中國生物製藥(01177)因缺乏前年錄得之大額一次過分階段收購收益，去年股東應佔溢利27億元人民幣，按年大減70%。至於公用股中電控股(00002)，因受累EnergyAustralia的零售業務商譽減值，去年純利大幅減少65.6%，至46.57億元。
【疫情衝擊料首季反映】
宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒指，整體而言，藍籌股去年業績不算太差，因僅反映了中美貿易戰的衝擊，而大部分藍籌股不太受貿戰因素影響。反觀，踏入今年，疫情全球肆虐兼不知何時結束，不少券商及公司本身對今年上半年盈利預測轉趨勢保守，目前估值過高，股價將會再下跌。如太古股份公司A(00019)已預警，今年上半年會錄得經常性虧損；吉利汽車(00175)則料今年為歷來最艱難的一年。
【內房騰訊可吼位吸納】
藍籌股中，他認為內房、內銀及騰訊控股(00700)未來業績不會太差，皆可考慮吼位吸納，但要注意剛踏入第2季，首一兩周是基金轉倉高峰期，待股價稍後跌定會是入市時機。相反，濠賭股和香港地產股要抱有戒心。
時富金融優越投資服務部顧問黎永良指，市場已預期上市公司今年首季業績轉差，不過股市是反映前景，4月和5月市況仍有很多變數，且續會異常波動。萬一現時新冠肺炎確診宗數最多的美國不能有效控制疫情，港股或會再試更低位。
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