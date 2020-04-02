【一表睇晒】逾四成藍籌去年盈利倒退　今年恐怕...

踏入4月，絕大部分恒指成分股已公布去年度業績，當中超過四成公司盈利按年錄得倒退，雖然數字不算很驚人，但去年業績實未反映新冠肺炎疫情對企業經營帶來的影響。證券界估計，今年全年業績將較去年度差，且月底開始公布的首季成績表，部分企業盈利恐大跌，或會掀起新一輪跌市，小股民要當心「五窮月」出現。

【疫情衝擊料首季反映】

【內房騰訊可吼位吸納】

時富金融優越投資服務部顧問黎永良指，市場已預期上市公司今年首季業績轉差，不過股市是反映前景，4月和5月市況仍有很多變數，且續會異常波動。萬一現時新冠肺炎確診宗數最多的美國不能有效控制疫情，港股或會再試更低位。

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