【市前重點睇】港股外圍挫400點　油金回升

亞洲市，美匯指數升至99.67，離岸人民幣(CNH)跌至7.1241，港匯企7.7523，美元兌日圓見107.24，歐元處1.0947，英鎊反覆見1.2384。金價高見1,596美元。紐油反彈逾3%，至21.19美元。道指期貨升逾百點。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指挫逾400點。

●美國財長姆紐欽稱，聯儲局即將推出針對大眾的貸款項目，希望確保中端市場企業能夠獲得流動性。

●聯儲局將允許華爾街的銀行提高槓桿，從而可以在新冠肺炎大流行期間很好應對美國國債嚴重缺乏流動性，以及銀行客戶存款激增的局面。

●美國總統特朗普表示，因新冠肺炎疫情急劇惡化，未來兩周將會「非常、非常痛苦」，而白宮正預測因肺炎而死亡的人數恐介乎10萬至24萬人。

●根據Worldmeter全球即時統計數據，美國新冠肺炎確診人數已超過20萬宗，死亡人數接近4,400人。

●【飯碗不保】美國3月私人職位減2.7萬個，未全面反映疫情。

●美國10年期國債孳息率跌8.63點子，報0.5832厘。

●紐約期金收報每安士1,591.4美元，跌5.2美元或0.3%。

●紐約期油收報每桶20.31美元，跌17美仙或0.8%。布蘭特期油收報每桶24.74美元，跌6.11%。

-外媒報道，特朗普將與當地大型產油企業的主管們開會，討論措施以應對低油價。

-俄羅斯總統普京稱正與美國和OPEC夥伴討論油價暴跌問題，據悉，俄羅斯不會增加石油產量。

●外媒報道，歐盟將宣布一項1,000億歐元的貸款計劃，集資幫助受新冠肺炎病毒危機打擊最嚴重的歐盟國家。

●加拿大央行首次啟動量化寬鬆，買入10億加元國債，到期日由2023年9月至2025年6月不等。

●傳中國考慮削減剛剛延長的電動汽車購置補貼。

●即月恒生指數夜期收報22,610點，跌320點，低水476點，成交33,113張。

●港股ADR指數全日疲弱，按比例計算，收報22,562點，跌523點或2.32%。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626