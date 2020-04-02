【股民熱話】滙豐被煞停派息　或預示更大危機…

今次滙豐被煞停派息，說明同樣係收息，將錢放在銀行同將錢買股收息，風險係好唔同，皆因更好的企業，原來可以因應情況話停派息就停派息，唔使太多理由。經過呢次教訓，大概好多股民認識呢個分別，只是代價實在不菲。

如今筆者最擔心的，是滙豐被煞停派息，乃全球銀行業的重大不祥之兆！點解咁講？

全球經濟日差已是事實，歐、美疫情至今尚未受控，全球性的不景氣，最終一旦演變成大蕭條，對銀行業而言必然會是一場大災難！老實講，依家全球央行都在減息量寬放水，歐洲央行和英倫銀行大可加大放水力度，但偏偏要求銀行暫停派息保留現金以增強資本，此舉的一個負面效果，係影響市場對銀行股的信心，股價下跌蒸發資產，為禍可能仲深，但都要咁做，可能係考慮到量寬的空間限制和效應遞減，亦可能係預料到經濟仲有大鑊嘢跟尾，甚而會引發重大系統性風險，故還是促銀行自己暫停派息，直接保留現金應急。

無論點都好，筆者認為，當前宏觀經濟展望滿布陰霾，能見度低，銀行業既是百業之母，必然會首當其衝。更何況這些年，長期量寬所製造的資產泡沫，一旦爆破，對銀行業而言，已不只是經營困難的問題，而是一場生死存亡的淘汰賽。即使政府購買企業債或向企業注資救市，唔可能救到所有業者，最終唔少業主被「叮」走。這個風險，投資者實在不容低估。

派息暫停事少，本金安全事大。股民謹記有備無患，減槓桿、增持現金、分散風險，以平生最高的規格，做好風險管理，全球金融市場更大的超級風暴還在後頭！切莫自欺欺人，以為股價愈低愈溝，可以同佢鬥長命「望鄉」有期，一則閣下的生命無論多長都有盡頭，二則地球上沒有企業可保證會永生...

東網財經專欄作者 帥哥

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