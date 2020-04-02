亞洲股市：日韓股齊跌1%　澳股挫3%

美股三大指數收挫逾3%，亞洲主要股市跟跌，日本日經225指數低開130點或0.7%，至17,934點，其後跌幅擴大至逾220點或1.2%，低見17,838點。

南韓首爾綜合指數高開8點或0.4%，見1,693點，最新倒跌18點或1.1%，報1,666點。

澳洲股市下跌，早段曾挫190點或3.6%，報5,100點。

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