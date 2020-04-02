【專家點評】陳蓓敏：滙豐打擊投資者信心
2020年04月02日 08:30
東網電視更多新聞短片
美股日升日跌，走勢反覆，央行不落停藥，雖然不能治本，但應可以止咳吧。現階段需留意美國新增確診數目和受感染死亡數據，歐洲股市穩定偏軟，除倫敦富時指數較弱，年內低位為4,993。
內地公布3月官方製造業採購經理指數，由2月的35.7大幅回升至52，反映大多數企業復工有序，生產漸漸入軌道。3月非製造業商務活動指數亦由2月29.6反彈至52.3，服務業商務活動指數也返回51.8。國內稅務報期臨近，國家稅務總局將推行稅費優惠政策，直至3月，各地累計有100多項改革措施，為改善營商環境走出陰霾。上證牛皮。恒指四月開局首天跌逾500點指數，又被壓近10天線，約於23,000點關口徘徊。近期外圍油價仍見波動，但在港三大油股表現漸見穩定。
昨日港股最大爭論性的非滙豐控股(00005)莫屬。集團宣布取消去年第四次股息和年內所有股息派發，也不會進行任何回購，滙豐昨日開市股價已裂口低開兼下挫。集團在除淨後，派息前兩周才宣布停發末期息，出現計價不公情況，嚴重打擊投資者對其信心。當然市場是自由的，投資者是有權自由選擇喜惡。重要金融企業令市場接二連三失去信心，其市場存在價值將見消磨。此次試題是對新管理層考驗，今非昔比。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。作者客戶持有滙控)
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
whatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
whatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！