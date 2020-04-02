【專家點評】陳蓓敏：滙豐打擊投資者信心

美股日升日跌，走勢反覆，央行不落停藥，雖然不能治本，但應可以止咳吧。現階段需留意美國新增確診數目和受感染死亡數據，歐洲股市穩定偏軟，除倫敦富時指數較弱，年內低位為4,993。

內地公布3月官方製造業採購經理指數，由2月的35.7大幅回升至52，反映大多數企業復工有序，生產漸漸入軌道。3月非製造業商務活動指數亦由2月29.6反彈至52.3，服務業商務活動指數也返回51.8。國內稅務報期臨近，國家稅務總局將推行稅費優惠政策，直至3月，各地累計有100多項改革措施，為改善營商環境走出陰霾。上證牛皮。恒指四月開局首天跌逾500點指數，又被壓近10天線，約於23,000點關口徘徊。近期外圍油價仍見波動，但在港三大油股表現漸見穩定。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。作者客戶持有滙控)

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