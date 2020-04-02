【全球救市】加拿大央行首次啟動量寬　買入10億加元債券

加拿大央行周三(1日)首次啟動量化寬鬆，買入10億加元的政府債券，到期日由2023年9月至2025年6月。央行並無設定購買上限，只透露將每周至少購買50億加元的政府債券，直到加拿大復甦「順利進行」。

事實上，此次操作為加拿大央行史上首次購買國債，即使環境差如金融海嘯期間，央行都沒有出手，分析指這凸顯國際油價崩潰及防疫封鎖措施，對加拿大的經濟帶來嚴重影響。估計政府將在未來幾個月進行創紀錄的借款，為刺激計劃提供資金，央行的國債購買行動將保持信貸流動。

分析指出，央行出手買債是溫和的開端，料未來幾個月將購買價值數千億美元的加拿大政府債券，以紓緩金融體系壓力並為借款人保持廉價資金。

央行下一次購買國債的時間是周四(2日)，目標是10年期。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626