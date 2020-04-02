【專家點評】彭偉新：TCL電子估值吸引

港股繼續受到外圍股市及經濟前景拖累 ，繼續作出回調，反映出投資者仍然對後市抱有較悲觀的態度，尤其是港股的走勢仍然貼近美股期指的走勢，當外圍股市下跌，港股便隨即跟隨向下，令到港股的整體走勢轉弱。

不過，由於恒指現時的保歷加通道垂直高度仍然較闊，在一般的情況下，恒指應該先行作出波幅收窄後，才能作出單邊發展，尤其是恒指的保歷加通道垂直高度仍然有超過5,000點，因此不排除恒指會先行窄幅上落，以逐步令到波幅收窄後，才作出突破。以現時恒指由3月低位21,139點反彈並收復10天線，而未能突破20天線走勢來看，港股短期會繼續在10天線至20天線之間徘徊，港股短期仍然會繼續企在23,000點水平作出整固。

若以TCL自家品牌的電視銷量計算，達到2,064萬台，市佔率達到全球第三位。集團未來仍然以大力發展海外市場，以提升集團的整體毛利率，同時亦會加深全球互聯網業務的發展。市場預期集團的毛利率會有望進一步增加1.5個百份點，現價計算的2020年預測市盈率約為6倍，目標價平均值為5.6元，潛在的上升空間約為七成，投資者可以在3.1元水平買入，短期上望3.9元，若股價再向下跌穿近期低位2.86元的話，請先行沽出止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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