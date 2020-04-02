【全球救市】聯儲局暫時放寬華爾街銀行槓桿率規定

美國聯儲局將允許華爾街的銀行提高槓桿，從而可以在新冠肺炎大流行期間應對好美國國債嚴重缺乏流動性，以及銀行客戶存款激增的局面。

聯儲局周三(1日)發聲明指出，隨着銀行獲得大量的客戶存款流入，其暫時放寬對大型銀行債務的一項關鍵限制──即所謂的槓桿率。在一年時間內，美國的大型銀行將不再需要將其持有的美國國債和準備金，添加到維持資本所需的資產籃子中，從而大幅降低對有關銀行的資本金需求。

美國國債市場的流動性狀況迅速惡化，聯儲局認為，暫時放寬大型銀行槓桿率，旨在使銀行適當擴大資產負債表，以繼續充當金融中介機構，而不是允許銀行增加資本分配。估計該政策將使銀行業整體的資本需求減少約2%，並將就該項規定開放45天的評論期。

此次規則變更將在2021年3月31日自動恢復到原本狀態。

槓桿率是上次金融海嘯之後所設定的最根本性限制措施之一，旨在對每個銀行的資本金與其所擁有資產進行非常簡單的計算。這項要求與銀行所面臨的其他資本約束同時發揮作用。

瑞信策略師Jonathan Cohn表示，暫時放寬大型銀行槓桿率釋放銀行資產負債表的能力，尤其是對於那些受槓桿率影響的銀行，使其能夠更多地參與資產負債表密集型活動，例如回購中介和美國國債市場的做市，通過降低有關活動的成本，當出現單邊走勢時，中介機構將能夠更好地介入。

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