【專家點評】鄧澤堂：疫情未明　金價有支持

美國總統特朗普暫時救市不果，萌生更大膽念頭，近日在社交平台上提出，趁美國實施零利率，打算推行等待已久且「非常大兼大膽」的基礎設施建設法案，規模應達到2萬億美元，作為刺激經濟的第四階段。

內地公布的3月份製造業PMI出乎意料回升至52，加上早前美國公布的3月份消費者信心指數較預期為佳，削弱了市場對黃金的避險需求，拖累期金價格下挫。紐約6月期金收市跌46.60美元或2.8%，收報每盎司1,596.60美元，失守每盎司1,600美元關口。惟新型肺炎疫情前景未見明朗，加上對環球經濟前景的憂慮，料期金價格可回升至每盎司1,620美元以上水平。

致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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