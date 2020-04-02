【專家點評】鄧澤堂：疫情未明 金價有支持
2020年04月02日 09:15
東網電視更多新聞短片
美國總統特朗普暫時救市不果，萌生更大膽念頭，近日在社交平台上提出，趁美國實施零利率，打算推行等待已久且「非常大兼大膽」的基礎設施建設法案，規模應達到2萬億美元，作為刺激經濟的第四階段。
不過，該消息短期仍難為環球股市帶來反彈勢頭，經濟情況轉壞，克里夫蘭聯儲銀行行長梅斯特估計，美國失業率或升至10%以上，市場將更注視本周五當地就業數據結果，相信環球金融市場投資取態仍趨向審慎，將限制港股升勢。加上，重磅藍籌滙豐控股(00005)及渣打集團(02888)等多間銀行暫停派息，局限恒指升勢。恒指短期或較為波動，留意回試22,200點水平。
內地公布的3月份製造業PMI出乎意料回升至52，加上早前美國公布的3月份消費者信心指數較預期為佳，削弱了市場對黃金的避險需求，拖累期金價格下挫。紐約6月期金收市跌46.60美元或2.8%，收報每盎司1,596.60美元，失守每盎司1,600美元關口。惟新型肺炎疫情前景未見明朗，加上對環球經濟前景的憂慮，料期金價格可回升至每盎司1,620美元以上水平。
致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！