【港股開市】恒指再失兩萬三關　滙豐低見38.8元

外圍氣氛欠佳，歐美股市隔夜收挫逾3%至4%，港股亦延續周三(4月1日)跌勢，恒生指數低開247點或1.07%，報22,838點；國企指數低開138點或1.47%，報9,266點。

滙豐控股及渣打應英國監管機構要求而暫停派息，兩股股價連續第二日受壓，開市分別挫2.8%及1%，各報38.8及39.5港元。滙豐同系恒生銀行，以及中銀香港，則逆市各升1.7%及2%，兩銀行昨表示目前沒有更改派息政策計劃。

重磅股中，友邦保險跌1.8%，騰訊、中國移動及建設銀行均跌近1%。申洲國際領跌3%，為表現最差藍籌。

長和及長江實業齊跌1.6%。長和系資深顧問李嘉誠，及其長子、集團主席李澤鉅在過去4個交易日增持上述兩公司股份，估計共斥資逾6億元。

「三桶油」受壓，中國海洋石油挫逾3%，中國石油化工跌1.3%，中國石油股份跌0.3%。

市場避險意識升溫，公用股受捧，中電、電能實業及煤氣逆市升1.5%至2.5%。

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