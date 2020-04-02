A股快報：兩市偏軟　分析料人行短期出台新一輪定向降準

內地股市偏軟，滬綜指低開14點或0.52%，報2,720點；深成指低開41點或0.42%，報9,910點；創業板低開4點或0.25%，報1,860點。

人民銀行連續兩日未開展逆回購操作，另無逆回購到期，當日實現零投放和零回籠。另據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.0995，較上日下調224點子。

截至周三(1日)，上交所融資餘額報5,593.06億元人民幣(下同)，按日減少34.07億元；深交所融資餘額報4,836.89億元，按日減少10.42億元；兩市合計10,429.95億元，按日減少44.49億元。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，本周或短期內央行宣布實施針對中小銀行定向降準的可能性較大。綜合考慮當前中小銀行的存款準備金率水平，以及此前針對中小銀行定向降準政策的實施情況，預計此次定向降準的整體幅度或將達到1個百分點，釋放的資金規模有可能達到1,000億元。

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