港股格局：藺常念籲兩萬點才撈底

港股周四早間一度低見22,756點，下跌329點。

智易東方證券行政總裁藺常念認為，港股將繼續尋底，恒指隨時會見20,000點，主因是現時歐美新冠肺炎疫情尚未受控，經濟下滑未見底，勢會拖累中港經濟向下，股市難言已經見底。

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