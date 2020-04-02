港股格局：藺常念籲兩萬點才撈底
2020年04月02日 09:36
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港股周四早間一度低見22,756點，下跌329點。
智易東方證券行政總裁藺常念認為，港股將繼續尋底，恒指隨時會見20,000點，主因是現時歐美新冠肺炎疫情尚未受控，經濟下滑未見底，勢會拖累中港經濟向下，股市難言已經見底。
他建議投資者至少要待恒指跌至兩萬點水平才部署撈底，較高息的股份可揀選港鐵公司(00066)、領展房產基金(00823)、中銀香港(02388)等。不過如果是博經濟復甦，近期跌得較殘的石油股，可博較大股價反彈力度。
至於周四早間曾跌超過5%的滙豐控股(00005)，他直言股民忘記她吧，不要再有任何期望。
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