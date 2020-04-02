【專家點評】楊俊文：滙豐仲值唔值得持有？

其實滙控更換管理層及改革，不以股東資金回報率為焦點開始改革的第一步，減派息已是必然會發生。改革會提過短期支出，盈利減是必然，股東回報率下降的同時，派息又怎可能不降。這次明顯是剛剛遇着啱啱，有一個大好理由不派息去應對疫情及改革，長期對滙控是利好，當然短線沽壓是少不了。

相反，一向息率只有兩厘的渣打跌幅少一半，因為反正派不派息對渣打股東近乎無相干。其實國際銀行股本身已面對低息，息差壓力本已經非常大。如德國的德意志銀行，直頭要面對負利率，已經去到遲早要執笠的劣境。美國、中國和香港都叫有息，情況已經叫好，但中長線仍然不值得持有。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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