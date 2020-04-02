現金最實際！外國央行3周內拋售千億美債套現

新冠肺炎疫情持續擴散，恐慌蔓延至全球金融市場，美國國債的流動性(即不引起重大價格波動的交易能力)惡化至自2008年金融海嘯以來的最低水平。外國央行大手出售美國國債套現。

美國聯儲局託管數據顯示，外國官方持有者在截至3月25日的3周內，共拋售超過1,000億美元(約7,800億港元)的美國國債，有望創下最大單月拋售額。

為恢復市場正常運轉，聯儲局周二(3月31日)推出一項臨時回購便利工具，能使其他央行將美國國債兌換成美元，以提供公開市場出售之外的臨時性美元替代來源。

外電引述消息指出，依賴石油出口的國家和規模較小的亞洲經濟體一直在出售美債，而外國央行則主要出售流動性較差的舊國債。由於投資者追捧美元這個世界主要儲備貨幣來避險，美元匯率飆升。彭博美元現貨指數3月份上漲3.1%，為2016年以來最大單月漲幅。

Evercore ISI央行策略主管、前紐約聯儲官員Krishna Guha指出，新的回購計劃對於不在擴大的聯儲局貨幣互換網絡範圍內、但具有大量公司美元融資需求的主要國家而言，是明智的解決方案。

法國興業銀行美國利率策略主管Subadra Rajappa認為，聯儲局託管資產減少明顯表明擁有大量美國國債的外國央行一直在出售美債以獲取美元，因為央行大部分採用美元的支付方式，迫使其出售美債套現。

不過，聯儲局關於新回購工具的聲明中，並未具體說明是否所有央行都將參與其中。

根據美國財政部數據，聯儲局擁有2.8萬億美元的美國國債。排在第二位的是日本，持有1.21萬億美元。其後是中國，持有1.08萬億美元。

追蹤各國央行所持美國國債倉位的另一個指標，是一級市場交易商的持倉量，當官方帳戶出售時，後者持倉往往會增加。一級市場交易商截至3月18日，持有2,720億美元的美國國債，大幅高於2月初時的1,930億美元。

瑞信利率策略師Jonathan Cohn稱，新的回購工具有效阻止外國央行被迫在功能失調的市場上拋售美國國債倉位。

此前，聯儲局已宣布購買數萬億美元的資產，包括美國國債和抵押貸款支持證券，以安撫市場並避免經濟衝擊。另還公布一些措施，使其他央行可以使用擴大後的美元互換工具。

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