港股格局：許繹彬料各國「泵水」亦難令大市轉勢

踏入四月份，港股連跌兩天。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，新冠肺炎持續肆虐，大市如今只有「技術性反彈」，而暫未出現「轉勢」反彈的訊號。即使各國政府不斷「泵水」救市，但「水力」僅令大市「死貓一彈」，疫症一日未散，相信股市仍難脫下跌的軌道。

他回顧全球股市終於捱過首季，用「痛苦」及「絕望」來形容投資者的心情，應該非常貼切及有共鳴。眼前全世界疫情料仍未到「最差情況」，但各國救市強心針及「彈藥」似乎已傾巢而出，但仍未見起色，最可怕的是來勢洶洶的疫情至今仍未受控，解藥的研製仍「只聞樓梯響」。

許繹彬表示，美國總統特朗普罕有地預警「未來兩周將是非常痛苦的時刻」，幾乎可以預期該國確診人數仍會急速上升，為經濟衰退再敲警鐘，投資美股暫且忍一忍手，否則可能需較長時間「坐貨」。首季美股已創下很多不愉快的「記錄」，累瀉21%，創33年最差記錄；又創下最大單日跌幅及最長下跌記錄。港股亦未能獨善其身，全季總結下跌4,586，曾跌至3年低位。

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