港股格局：許繹彬料各國「泵水」亦難令大市轉勢
2020年04月02日 10:23
東網電視更多新聞短片
踏入四月份，港股連跌兩天。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，新冠肺炎持續肆虐，大市如今只有「技術性反彈」，而暫未出現「轉勢」反彈的訊號。即使各國政府不斷「泵水」救市，但「水力」僅令大市「死貓一彈」，疫症一日未散，相信股市仍難脫下跌的軌道。
他回顧全球股市終於捱過首季，用「痛苦」及「絕望」來形容投資者的心情，應該非常貼切及有共鳴。眼前全世界疫情料仍未到「最差情況」，但各國救市強心針及「彈藥」似乎已傾巢而出，但仍未見起色，最可怕的是來勢洶洶的疫情至今仍未受控，解藥的研製仍「只聞樓梯響」。
全球股市上月因「大病」過後，港股亦急須「固本培元」，無論氣氛，波幅及成交額，相信開始會轉趨淡靜；加上「大笨象」滙豐控股(00005)及渣打集團(02888)昨突然宣佈停派第四季利息，獅王股價旋即跌穿四十港元心理關口，看來現階段仍未能「止瀉」。而下周五又展開四日復活節長假，種種因素令入市氣氛進一步審慎，預期港股在上半月會「偏靜」；部分投資者想小注怡情，可考慮選擇已有業績支持的股份，其中美團點評(03690)確實具備利好因素，近期亦算是短炒的代表，不妨多加留意。
許繹彬表示，美國總統特朗普罕有地預警「未來兩周將是非常痛苦的時刻」，幾乎可以預期該國確診人數仍會急速上升，為經濟衰退再敲警鐘，投資美股暫且忍一忍手，否則可能需較長時間「坐貨」。首季美股已創下很多不愉快的「記錄」，累瀉21%，創33年最差記錄；又創下最大單日跌幅及最長下跌記錄。港股亦未能獨善其身，全季總結下跌4,586，曾跌至3年低位。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！