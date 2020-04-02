港股格局：郭家耀料下跌空間不大
2020年04月02日 10:41
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正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，大市近期表現反覆，美國新冠肺炎確診人數持續上升，總統特朗普更警告未來兩周疫情將相當嚴峻，對美股造成一定打擊，加上國際油價仍有下跌壓力，市場憂慮頁岩油公司會否出現債務危機。港股亦難免受到拖累，並出現相應調整，但中港股市有一定抗跌能力，主要由於內地復工進度理想，加上疫情壓力冇外國咁大，部分前景亮麗的板塊反彈，支持大市表現，恒指短期雖有機會下試22,500點支持，但下跌空間不大，暫時阻力可睇23,500點。
郭指，內地為刺激經濟，着力帶動汽車消費。早前內地指示各地政府陸續研究出台措施以扶持汽車行業，相信下半年銷售將有明顯反彈。而經歷去年低迷時期，市場累積一定購買力，加上有國策支持，料車市有不俗表現。他又指，汽車股中較看好吉利汽車(00175)，主要由於其車款以中檔次及大眾化為主，可較易受惠國策，且公司亦計劃與富豪汽車合併，料經營效率有一定提升，其股價近日因業績及銷售表現而受壓，不妨作中長線吸納。
滙豐控股(00005)按英倫銀行要求取消派息，消息拖累股價明顯下滑，郭家耀認為，此現象反映市場着緊派息，始終滙控近年欠缺增長動力，若然連高派息這個吸引力亦失去，難免有拋售壓力。其次亦反映監管機構希望金融機構扮演社會角色，補貼現時低迷的經濟，變相犧牲股東利益。另外，有資金轉買預測息率逾6.5厘的中銀香港(02388)，郭預期，低息環境仍會維持一段長時間，息差收入短期難見反彈空間，雖然估值跌至低水平，但對銀行業看得較淡，目前不宜撈底博反彈。
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