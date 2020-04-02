港股格局：郭家耀料下跌空間不大

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，大市近期表現反覆，美國新冠肺炎確診人數持續上升，總統特朗普更警告未來兩周疫情將相當嚴峻，對美股造成一定打擊，加上國際油價仍有下跌壓力，市場憂慮頁岩油公司會否出現債務危機。港股亦難免受到拖累，並出現相應調整，但中港股市有一定抗跌能力，主要由於內地復工進度理想，加上疫情壓力冇外國咁大，部分前景亮麗的板塊反彈，支持大市表現，恒指短期雖有機會下試22,500點支持，但下跌空間不大，暫時阻力可睇23,500點。

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