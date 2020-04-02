【專家點評】大華繼顯：恒指若失兩萬三 或再試21139點

大華繼顯最新發表的研究報告指出，包括匯控和渣打在內的多間國際性銀行相繼應歐央行要求撤回派息計劃，股份受壓並拖累大市表現，其中重磅股匯控單一股份貢獻恒指 210 點的跌幅。由於撤回派息所保留的資本預期將用作支持客戶的貸款之上，對股東而言相比直接賺取股息回報，取而代之的是存在頗大變數的貸款回收能力。

外圍方面，美國3月ADP私企職位減少2.7萬個，為2017年以來首次下滑，亦反映企業在政府宣布大規模社交距離措施之前已開始削減勞動力。昨晚美股三大指數各自跌約4.4%，隨着美國總統特朗普預警未來兩至三周疫情會進入艱苦狀況，風險資產的回吐壓力再現，港股先望守10天線(23,035點)即市支持，否則將再度下試月內底位21,139點水平。

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