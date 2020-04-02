【專家點評】鄧聲興：贛鋒鋰業盈利向好
2020年04月02日 10:48
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為促進汽車消費，內地新能源車購置補貼和免徵車輛購置稅政策延長兩年，電池股贛鋒鋰業(01772)將從中受惠。預計隨着今年新能源車電池出現大變革，看好其盈利能力。料該股阻力位為30港元，向下支持位為20.6元。
銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)
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