聯合國：最壞情況　2020年全球經濟收縮0.9%

聯合國經濟和社會事務部最新發表的報告指出，受新冠肺炎疫情打擊，在最好的情況下，七大工業國和中國的政府支出可彌補民間消費、投資和出口的衰退，今年全球經濟仍可增長1.2%；但在最差的情況下，若歐美的經濟活動管制措施延長到第二季中，加上油價下跌50%，今年全球經濟將收縮0.9%。

此外，富裕國家管制措施的負面效應，可能很快會擴散到發展中國家。歐美消費者支出銳減，將導致來自發展中國家的消費品進口減少，製造業生產受阻，將對全球供應鏈中的開發中經濟體尤其不利，這些經濟體往往依賴旅遊業和商品出口，經濟將面臨更大的威脅。

作為參考，對上一次全球衰退，乃2009年全球金融危機，令全球經濟收縮1.7%。

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