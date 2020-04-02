傳中國考慮削減電動車購置補貼10%

中國國務院早前表示，將把新能源汽車購置補貼延長到2022年，以緩解新冠疫情對該行業造成的需求衝擊。但外媒引述知情人士透露，多個政府機構正討論純電動乘用車補貼在2020年晚些時候減少10%，並收緊有資格享受優惠政策的汽車範圍。

中國是全球最大的電動汽車市場，隨着疫情全球大流行病加上油價暴跌，已令電動汽車企業面臨更挑戰。若然補貼減少，這些公司難以指望中國這個最大汽車市場來提振銷售。

中國從2009年開始對購置電動汽車予以補貼，以促進該行業發展，但在過去幾年，中國逐步減少了補貼以鼓勵汽車製造商市場化競爭，原本計劃今年年底完全撤出補貼政策。但最近一次在去年夏天生效的削減補貼的措施，導致中國電動汽車行業陷入首次低迷，新冠疫情進一步加劇了這個狀況。

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