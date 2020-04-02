【專家點評】林嘉麒：滙豐停派息的真正原因？

巴賽爾條例下確保全球銀行在面對金融市場系統出現衝擊時的防禦能力，形成強大的資本結構。估計歐洲銀行可節省300億歐元的股息支出，令銀行的資產負債表內的資金更加豐盛，有能力作更多貸款。

再者，歐洲央行早已放鬆了對行業的資本金要求，估計提供了1,200億歐元的資本金減免。不過，額外的資本減免不太可能用於新增貸款，銀行事實上需要為貸款投入更多資本，既然歐洲央行已給銀行甜頭，銀行受到央行恩惠，央行要求不派息不回購亦順理成章，有利銀行向市場提供廉價貸款。變相銀行可能為1.8萬億歐元的新貸款提供資金，以應付疫情下的經濟衰退。

歐洲央行早前將嚴格的銀行資本金新要求延遲一年，以便讓銀行專注於應對新型冠狀病毒危機。為甚麼？

有數據顯示，過去一個月，銀行資產負債表的壓力進一步加大，歐洲和美洲的130多家公司從銀行提取了至少1,241億美元資金。銀行短線出現大規模資金流出，反映短時間內資金缺口的緊要情況，由此可證明為何環球股災早幾星期發生，才出現要錢不貨的恐怖場面。歐洲央行或英倫銀行硬性對銀行不派息的決定或許惹起投資者公忿，惟提高銀行資本要求，對信貸市場好，間接對股市也屬好事。滙控的股東們，你們是共同抗疫，支持股市的一分子呀！

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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