【高盛推介】博滙豐反彈　認購證精點

高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股周三(1日)宣布取消派息，觸發市場拋售，但管理層表示，有信心在新冠病毒疫情穩定後恢復派息。該股周三跌約9.5%。周四(2日)早段繼續下跌，低見37.8港元，再創多年新低，另為連續第6日下跌，累計跌約17.5%。

滙豐將於4月28日公布今年首季業績，有券商預期核心除稅前盈利達36.46億美元，法定除稅前盈利達29.26億美元。

觀察個股認股證資金流向，可見周三資金趁低吸納認購證，錄得約1,000萬元資金流入，為當日最多資金流入的個股相關資產。

由於周四早段繼續下跌，引致再有牛證被收回，而現時僅有3隻牛證上市，反映欠缺選擇。當中收回價36元的牛證屬太貼價，而收回價33元的牛證，所提供的槓桿亦只有約5倍左右。因此投資者如計劃部署反彈，選擇認購證作部署屬目前最合理的選擇。

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