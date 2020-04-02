【獅王當災】傳高層不滿停派息　要求滙豐遷冊香港

報道指，有高層支持滙控應遷冊至香港，並指英國監管部門的做法即迫使集團示弱，非常質疑有關要求。另一高層質疑英倫銀行的做法。滙豐銀行發言人則表示，目前尚無任何審查滙豐銀行全球總部的討論，也沒有遷冊的計劃。

美銀周三(1日)發表的研究報告亦指出，在2019年，滙控的香港業務貢獻稅前盈利120億美元，而英國僅供貢獻17億美元；另其註冊股東中，28%是香港散戶，11%是內地個體，故該行相信，其亞洲區股東佔比已高於英國股東。在脫歐後，在機構風險敝口的角度看，英國的戰略地位已改變，而滙控亦擬減少英國的批發業務。故該行認為，滙控在英國註冊已愈來愈不合時宜，相信隨着英國的監管不明朗風險增加，關於滙控應否遷冊的議題將會再受熱議，而相對上香港的監管顯得保守和具可預測性。

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