港元拆息︰隔夜息回升　1個月跌至1.84厘

2020年04月02日 11:29
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至0.86厘；1星期續跌至1.24厘；與樓按相關的1個月亦跌至1.84厘，呈三連跌；3個月升至1.94厘。
    2/4/2020
    隔夜 0.86976厘
    1星期 1.24595厘
    2星期 1.53464厘
    1個月 1.84839厘
    2個月 1.93607厘
    3個月 1.94821厘
    6個月 1.95935厘
    12個月 1.96786厘
    1/4/2020
    隔夜 0.74595厘
    1星期 1.26893厘
    2星期 1.54143厘
    1個月 1.86196厘
    2個月 1.93786厘
    3個月 1.93857厘
    6個月 1.94107厘
    12個月 1.94536厘
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