港元拆息︰隔夜息回升　1個月跌至1.84厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至0.86厘；1星期續跌至1.24厘；與樓按相關的1個月亦跌至1.84厘，呈三連跌；3個月升至1.94厘。

2/4/2020

隔夜 0.86976厘

1星期 1.24595厘

2星期 1.53464厘

1個月 1.84839厘

2個月 1.93607厘

3個月 1.94821厘

6個月 1.95935厘

12個月 1.96786厘

1/4/2020

隔夜 0.74595厘

1星期 1.26893厘

2星期 1.54143厘

1個月 1.86196厘

2個月 1.93786厘

3個月 1.93857厘

6個月 1.94107厘

12個月 1.94536厘

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