【專家樓評】汪敦敬：樓價已具備回升條件？

差餉物業估價署剛公布了截到2月底的樓市數據，筆者見到有些數據是被人忽略的，樓價指數雖然仍然下調，但租金指數已經出現首次回升，筆者所經營的地產代理行亦看到屯門及天水圍的租盤放盤量出現減少，筆者覺得租金如果真的回升，是一個十分重要的資訊。

另一方面，筆者要強調有關數據是截至2月尾，而3月份可以參考的房地產數據，譬如：祥益指數(屯門樓市呎價領先指數)已經有6期的數據形成了一個價格向上升的趨勢，而中原指數在筆者撰寫此專欄的時候出現了連續2期的升幅，換言之樓市對比其他的投資項目仍然是穩健得多，甚至乎有隨時上升的條件。

還有一個數據會被人忽略的，就是私人住宅的空置率出現了29年來的低位，降至3.7%，代表現時市場非常有剛需及渴盤，因為正常5%左右的空置率，其實技術上都會視為是零空置率，3.7%反映到市場上供應非常緊張，再向前看去年私人住宅的落成量按年減少了35%，甚至乎會影響短期的供應。

各位，筆者長期都有提出：租金回升時要小心樓價向上，筆者要強調以數據去看，現時的而且確只要氣氛一回復，樓價絕對有條件在短期內轉趨活躍。

祥益地產總裁 汪敦敬

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