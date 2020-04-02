【專家樓評】黃詠欣：疫情減收入　樓按批核實例分析

疫情肆虐的確影響了按揭批核，最近筆者就遇到兩宗個案，今天跟大家分享一下。

有客人與妻子以聯名方式購入新盤，樓價約為520萬港元，當時定了成交日期為6月30日。由於他們做零售業以佣金收入為主，他們預計未來收入有機會大減，所以他們計劃盡早申請按揭，他們3月初遞交申請，以9/2019-2/2020每月平均底薪為21,900元及佣金為23,000元，即每月平均總收入為44,900元作計算，若申請80%按揭，以按揭年期30年及息率2.5%，月供約16,790元，壓測後家庭總收入約為40,215元便已足夠。

果然不出所料，他們在3月份生意大跌沒有佣金，再加上公司要求放7天無薪假，經計算後3月份他們總收入低於16,500元，屆時便會將六個月平均收入拉低至40,166元，如果4月份狀況沒有改善，平均收入會進一步拉低，有機會批不到80%按揭，他們提早申請按揭實在是明智之舉，但要注意按揭申請有效期只有90天，故此他們同時亦要向發展商要求提早成交。

另外有客人購入了二手物業，樓價約為655萬元，他的固定月入為24,000元，打算申請85%按揭，故此加了一個入息約為55,000元的擔保人，若以按揭年期30年及息率2.5%計算，月供約22,770元，壓測後家庭總收入約54,536元便已足夠，但客人公司在最近3個月都要求他每月放數天無薪假，按保公司用了最近3個月的薪金去計算，每月薪金只有19,800元，由於按保公司要申請人的薪金要足夠負擔全數供款才能批出按揭，故此最後只批了74%按揭，月供約19,625元，幸好客人能支付多出的首期，最後得以順利成交。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣

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