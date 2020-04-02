新冠肺炎：穆迪下調11個經濟體銀行體系展望至負面

新冠肺炎疫情加上經濟形勢惡化，大行穆迪把中國及亞太區另外11個經濟體的銀行體系展望下調至負面；維持香港和日本的負面展望。

上述的11個銀行體系包括澳洲、中國、印度、印尼、南韓、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、台灣、泰國和越南。

穆迪預計，政府措施不會完全抵銷經濟低迷對銀行的負面影響，如果疫情持續到上半年打後，對銀行的信用影響可能很大。

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