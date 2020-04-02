【環球筍盤桜點揀】日本置業移民、投資攻略

日本地大物博，風景如畫，令人樂不思蜀，其獨有的東瀛文化，更教人再三回味；想在日本落地生根，有乜最新法門？

今集的《環球筍盤桜點揀》專程請來東瀛專家，Sakura Group創辦人及行政總裁張明珠，以及Sakura Group駐日本營運總監及市場顧問曹天樂，帶大家直擊疫情下，日本最新情況，以解港人思鄉之苦。同時又會以多角度探討及分析，海外人在日本置業、移民、投資、開舖的最新動向。

大家記得要留意周四(2日)傍晚6時45分播出的《環球筍盤桜點揀》，並歡迎留言發問！

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