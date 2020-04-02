【瑞通推介】滙豐騰訊小米輪證傳真

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者關注美國疫情持續擴散，道指隔晚最多挫逾1,100點，收報20,943點，跌973點或4.4%。

恒指周三(1日)曾跌穿兩萬三關口，最終收跌517點或2.1%，報23,085點。周四(2日)早段曾再跌逾300點，於22,800點水平整固，失守10天線。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流入近7,500萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.2億元，反映投資者預期港股將見反彈。周三恒指牛證街貨重貨區為收回價22,900至22,999點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

滙豐控股應英國監管當局要求，取消原定於今月派發的2019年度第4次股息，並在今年底前暫停普通股的派息和回購。管理層指有信心疫情過後可恢復正常派息。另集團將於4月28日公布2020年第1季業績。滙豐股價周三顯著捱沽，最多瀉近一成至39.8元，創2009年金融海嘯以來新低，收市仍大跌9.5%，失守40元關口，5日累跌近14%。周四早段繼續向下尋底，再挫逾半成，低見37.8元。周三錄4.33億元北水淨流入滙控。輪證資金流方面，周三各有超過1,300萬元淨流入其好倉和淡倉。

騰訊控股周三高開於383元以上後反覆回落，最終收報374.4元，跌1.5%。周四早段曾再跌約1%，一度跌穿370元，正逐步回補上月下旬遺下的上升裂口，即市留意約處372元的10天和100天線支持力度，一旦失守，或要下試250天線(約357元)。周三錄5.2億元北水淨流出騰訊。輪證資金流方面，周三有226萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾1400萬元淨流入。

小米集團去年少賺近26%，並指疫情對公司2至3月生產造成影響，不過現時產能已經恢復近90%。另外，小米「米粉節」將於下周舉行，屆時小米5G旗艦手機10系列將正式開始預購。股份周三好淡爭持，收跌2.3%於10.2元，盤中險守10元。周四早段隨市整固，力守10元水平和10天線。周三分別有3萬和93萬元淨流入其好倉和淡倉。

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