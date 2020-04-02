4月期指半日收報23056點　低水9點

4月期指半日收報23,056點，升126點，低水9點，成交68,744張，未平倉合約127,678張。5月期指收報22,972點，升31點，低水93點，成交138張，未平倉合約1,823張。

4月國期收報9,427點，升57點，高水5點，成交28,527張，未平倉合約206,416張。5月國指收報9,412點，升82點，低水10點，成交157張，未平倉合約2,037張。

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