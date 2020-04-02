新冠肺炎：亞洲IPO市場急降溫　今年恐為十年最差？

新冠肺炎疫情顛覆了項商業計劃，隨着疫情的影響在市場和整個經濟中擴散，亞洲的銀行家在為地區首次公開募股(IPO)的大幅放緩做準備。

疫情並未廣泛蔓延之前，1月交易活動繁忙，意味着第一季的IPO交易實際情況不錯。據彭博匯編數據，錄得182.6億美元是2011年以來最高水平，其後隨着全球多國股指跌入熊市，數字急劇下降。

高盛集團(除日本外)亞洲區融資部分負責人Aaron Arth表示，幾乎從未有過哪一年像今年這樣，對未來結果預期出現如此大的差距。從資本市場角度來看，2020年可能是過去十年中最糟糕的一年；但實際上也可能是史上最好的一年，但現在這麼說為時尚早。此次疫情已導致全球多家公司暫時擱置上市計劃，包括印尼廉價航空公司獅子航空(Lion Air)。

摩根士丹利亞太股票資本市場聯席主管Alex Abagian表示，第二季的新股發行市場可能會以緩慢步伐開局。需要觀察經濟是否會在無限刺激的推動下出現V形反彈，希望將再度刺激IPO交易量。

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