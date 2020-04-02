租客趁機入市！新屯門中心減價51萬元沽

中原鍾宏遠表示，樓價回落及低息環境持續，最近有不少租客趁機置業。屯門新屯門中心9座中層F室，實用面積455方呎，兩房間隔，享海景，遠眺黃金海岸一帶，開價580萬港元，新近以529萬元沽出，呎價11,626元。

鍾氏稱，買家租樓多年，趁近期樓價回落買樓上車，上址價錢相比高位有大約5%的折讓，覺得吸引，隨即拍板承接。原業主於2010年月以157萬元買入，現轉售單位，帳面獲利372萬元，期內升值約2.4倍。

他亦指出，上月屯門區交投十分活躍，全月錄逾170宗成交，新屯門中心佔4宗。

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