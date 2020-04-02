【瑞銀推介】滙豐取消派息股價急挫　看好反彈參考遠牛證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：肺炎疫情持續在各國擴散，暫仍未有受控的迹象，而各地經濟更受到嚴重打擊，不少公司倒閉，各地失業率急升，連作為百業之母的銀行業都大受影響。

滙豐控股宣布取消原定於4月14日派發的第4次股息，以及在2020年底前暫停派發所有股息或應計款項。滙豐一直是港人愛股，而年長一輩對其高而穩定的派息更是情有獨鍾，所以每當股價回落至大的關口，總不難出現長長的買盤去護航，亦是高息的一大因素，令滙豐股價在新冠肺炎疫情擴散全球，於全球股市大跌的日子中，在低位仍然得到一定的資金支持。

不過，由於今次公司宣布不派息，以及不會進行任何回購，令市場對滙豐憧憬大減，股價周三(1日)亦出現急挫，曾下跌一成，跌穿40港元水平。由於跌勢過急，繼續有不少投資者留意其正股、認購證以及牛熊證。

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