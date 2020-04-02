【深度解構】全球最大黃金買家縮手　仲買金？

在新冠肺炎疫情仍未受控之下，全球經濟衰退風險急升，不少資金都在沽售股債等風險資產，套現流入美元及黃金避險。之不過，作為全球最大黃金買家的俄羅斯，其央行於本周一(3月30日)宣布，自4月1日起停止購買黃金，但未有說明原因。

市場估計，俄央行目前的黃金儲備已足夠，故不再須要多作採購，但更壞的預測是，受到油價大跌，俄羅斯不但要停手買金，未來更有可能會逢高沽金套現應急，那變相會打擊金價走勢，那投資者不禁要問，到底目前該不該繼續買黃金？

【停買或因應對石油大戰】

外電報道，過去五年，俄羅斯動用超過400億美元，購買黃金以增加國家黃金儲備，佔比已去到20%，不但處於歷史較高水平，亦較其他主要央行的黃金儲備為高。石油收入佔俄羅斯國家財政的重大比例，在油價大跌之下，對其財政造成直接衝擊，加上如今疫情嚴峻，政府緊絀的財政都用於抗疫和維持社會穩定，故俄羅斯央行停手買金，亦有其原委。

【抗疫停產 黃金供應受阻】

受到近年貿易戰以及今年以來的疫情衝擊，疫情又遲遲未受控下，嚴重打擊金融氣氛，國際投資者都在尋求避險資產，金價已升至七年高位。疫情打擊下，對黃金的供應有所影響。全球最大的三個黃金精煉廠位於與意大利接壤的瑞士，而當地當局已將其關閉，未知會持續多久。此外，黃金交易涉及物理轉移黃金，可如今航空運輸大受限制，亦令運輸黃金出了問題。

對於金市好友而言，俄羅斯發出的停買通知，無疑打擊了金市氣氛。除了失去一鼓強大的購買力之外，更要擔心正在忙於打石油戰的俄羅斯，財政收入大減，未來須要賣金套現。

【消費冰封 黃金需求下降】

事實上，除了俄羅斯停買黃金之外，全球黃金需求大國--中國、印度的黃金需求下降，亦不利金市表現。外電報道，多國因抗疫而被迫關閉、人流減少，打擊消費需求。單是去年，內地消費者佔全球黃金總需求量的五分之一，可如今內地購買黃金的溢價已消失。

中國黃金協會指出，內地黃金需求的復甦非常緩慢，即使工廠復產，也缺乏訂單。失業率上升，將帶來財務壓力，加上疫情打擊信心，種種因素皆不利消費，金飾產品亦不例外。今年首兩個月，內地的黃金、白銀及珠寶零售額暴挫達四成。

以上可見，圍繞金市供需面各有變化，那到底黃金還是否值得投資？曾為世界黃金協會工作小組成員，於2004年幫助創立全球最大黃金交易所交易基金--SPDR黃金信託基金，被稱為黃金投資界的「教父」，現為道富環球首席黃金策略師的George Milling-Stanley則從組合避險的角度作出分析。

【黃金持倉比例宜在2至10%】

他指出，聯儲局於2008年開始量化寬鬆計劃後，從2008年12月到2014年10月，黃金平均每年上漲8%，而當聯儲局試圖刺激經濟活動，黃金投資者多數會將此視作增持的時機。他認為，黃金是對意外情況的避險工具，無論是對宏觀經濟的避險工具，還是對戰爭或瘟疫等地緣政治的避險工具。研究表明，取決於不同人的風險承受能力和流動性需求，合適的黃金倉位比例由2%到10%不等。

換言之，撇除金價波動因素，站在分散組合風險的角度，適度投資黃金的做法仍然可取。

紐約期金現報1,596美元，升5美元。

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