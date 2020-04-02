【專家點評】熊俊傑：美匯指數短線看淡

艾德證券期貨高級副總裁熊俊傑表示，繼周二及三(3月31日及4月1日)分別公布的中國官方及財新製造業採購經理指數(PMI)重返擴張水平令市場感到驚喜後，美國的3月ISM製造業指數亦好過市場預期，指數由2月的50.1降至49.1，市場原先預期會跌至45。這是否暗示實體經濟是否未有市場所想那麼負面？

據美國ISM製造業報告，新訂單指數由49.8收縮再一步收縮至42.2，客戶庫存指數維持在「過低」狀態，而積壓訂單指數由2月輕微擴張再到重回收縮水平。整體而言，3月ISM製造業報告可以理解為該行業面臨收縮。

由於2月份最初來自中國的供應鏈斷裂，因此3月整體情況或有所被高估。4月開初已見到美國對武漢肺炎疫情未有受控，確診人數已突破20萬人，經濟大都會紐約市疫情更最嚴重，超過1,900多人死亡。當地對人流及業務的管制將會令經濟活動進一步受到限制，供求問題已由出入口的層面，跳轉到國內的層面。因此，很難想像4月份的ISM製造業指數會有明顯改善。供應及需求同時減少對短期衝擊的影響，在未來的經濟數據中將更加明顯。

周四及五(2及3日)分別會有美國初領失業援助金人數及ISM非製造業指數公布，預計兩項數據均會反映當地惡劣的經濟景氣。然而，美元會否再拋棄實屬未知之數，這很視乎投資者是否已消化美國經濟不景氣的事實，即美元在數據公布後的走向具有指標性作用。

美匯指數(DXY)在100至100.50存在阻力，該區間以下暗示指數有下調空間。相反，若升穿，美元將會轉強。基於指數在周四(2日)亞洲時段於99.80附近交易，所以目前看淡。

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