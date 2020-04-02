人民幣跌穿7.14 每百港元可兌91.25人仔

疫情蔓延不利經濟前景，市場避險情緒再度升溫，拖累在岸人民幣(CNY)一度跌破7.12兌每美元關，創去年10月以來新低，離岸人民幣(CNH)亦一度急速跌穿7.14，現報7.1180，每百港元可兌91.25元人民幣。

華僑永亨銀行經濟師李若凡認為，全球疫情尚未出現見頂迹象，環球經濟停擺或將持續。外需收縮將為內地經濟帶來下行壓力，避險情緒高漲帶動美元反彈，導致人民幣轉弱。短期內，人民幣走勢將繼續由美元因素主導，料於7.1左右波動。

AxiTrader亞太首席策略師Stephen Innes指出，對於投資者而言最大的不確定性，在於各國封鎖將持續多長時間，隨着更多的公司解僱員工，預計亞洲新興經濟體將有更多資金流出，並對新興市場亞洲貨幣造成壓力，意味人民幣亦將受累。

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