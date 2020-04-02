【股匯攻略】港交所友邦走勢唔差 吼位買
2020年04月02日 13:15
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民眾證券銷售部副總裁張曦嵐表示，港股今早隨外圍下跌，曾試22,800點樓下，其後爬番上嚟。當中香港交易所(00388)、友邦保險(01299)走勢唔錯，可以吼低買入。至於滙豐控股(00005)基本面有改變，暫時唔買得。
至於港交所及友邦的具體技術走勢及買入位，請入嚟睇片聽吓專家意見。
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