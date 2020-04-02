【專家樓評】陳坤興：租金回落拖累樓價下跌

近月樓市整固，原來整體私人住宅租金亦已經連跌5個月。按差餉物業估價署提供全港私人住宅租金指數，最新租金指數為185.6，按月跌幅最達2.1%，是自2016年1月以來最大單月跌幅，累計跌幅為7.25%。預期稍後公布的最新租金指數，跌幅或會有所擴大，整體租金將連跌半年。

由於上述數字尚未完全反映近月新冠肺炎的疫情，因為受疫情擴散衝擊，失業率顯著上升，目前已有不少僱員需要「放無薪假」、減薪，甚或已加入失業大軍，租客面對收入減少，甚至飯碗不保，自然需要尋找較低租金單位，整體租金自然受壓，加上多個大型新盤陸續入伙，市場不乏租盤供應，整體租金跌幅自然加劇，相信樓價亦會受拖累。

Q房網香港董事總經理 陳坤興

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