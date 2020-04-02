大摩列20隻亞太區首選股 騰訊中移上榜
2020年04月02日 13:52
東網電視更多新聞短片
外媒報道，摩根士丹利表報告列出20隻亞太首選股票，包括新鴻基地產(00016)、騰訊控股(00700)、海螺水泥(00914)、中國移動(00941)、友邦保險(01299)、招金礦業(01818)及阿里巴巴(09988)。
大摩指出，MSCI日本以外亞太指數成分股公司中，擁有堅實資產負債表且收益狀況相對比較明確的行業領頭羊未來6到12個月可能會有出色表現。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！