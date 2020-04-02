【獅王當災】惠譽將滙豐前景展望下調至「負面」
2020年04月02日 13:55
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(Getty Images圖片)
國際評級機構惠譽宣布，將滙豐控股(00005)前景展望由「穩定」下調至「負面」。同時，確認滙控的長期發行人違約評級(IDR)為「 A+」，主要反映新冠肺炎爆發對經濟帶來的影響。
惠譽預計，2020年全球經濟增長將大幅下跌，根據基本預測，2020年英國國內生產總值(GDP)或降至4%，2021年則明顯復甦。此預期是基於下半年解除經濟遏制措施。
惠譽並指，英國當局對私營部門採取貨幣及財政支援措施，相關措施對銀行業無疑帶來正面影響。不過，該機構預期銀行資產質素將差於預期，盈利將受到業務活動減少、貸款減值費用增加，以及淨息差受收窄而帶來壓力。
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