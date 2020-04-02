會計師公會籲各界採取預防措施　減財困風險

新冠肺炎重創經濟，香港會計師公會認為社會各界應及早採取預防措施，減低陷入財困的風險。該會編製了《應對財務危機》小冊子，提供企業及個人應對財務困難的重要資訊及執行委員會會員提供的忠告。

公會提到，由於法院運作在過去數周受阻，破產管理署現時有關公司清盤及個人破產呈請、臨時命令及個人自願安排的統計數字，或尚未反映經濟實況，而政府亦預測市況在復甦之前將變得更惡劣。

香港會計師公會會長江智蛟表示，目前逆境對香港造成的影響很可能較2003年沙士時期嚴重，當時疫情持續的時間較短。受到國際貿易關係緊張及社會動盪的影響，經濟活動自2019年下半年起已明顯轉弱，最近的新型冠狀病毒疫情令經濟狀況雪上加霜。國際及本地不明朗因素亦加劇對香港經濟環境的挑戰。

他提到，面對經濟前景轉差，董事、企業東主、僱員及公眾人士皆應作好準備，應對可能面對的財務困境。面對當前市況，公會認為提高公眾、企業及會員的危機意識，並為他們整合重要資訊及提供建議十分重要，故主動製作了這份小冊子。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626