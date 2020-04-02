【石油大戰】憧憬沙俄快達協議　油價抽升11%

市場憧憬沙特阿拉伯與俄羅斯的原油價格戰可解決分歧，國際油價急速抽升，紐約期油最新報每桶22.33美元，升9.99%。布蘭特期油報每桶27.6美元，升11.6%。

外媒報道，美國總統特朗普預計，沙特和俄羅斯將很快達成協議，料幾天之內結束價格戰。他還表示將與石油業高層會面，討論一系列可幫助石油工業的方案﹐以應對需求急劇下降的情況。

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