【專家點評】新加坡擬修例助商戶解困　香港商戶誰來救？

新加坡傳媒報道，新加坡政府擬就新冠肺炎疫情推出臨時措施修改法例，若餐館和其他商業租戶因新冠肺炎疫情措施而受財務影響，無法支付租金，相關的合約義務可至少擱置6個月。若在救濟期內未支付房租，在通過相關的法例修訂後，業主將不能終止這些租戶的租賃或收回房屋。相關的法案將在下周由當地法律部在議會中提出。

據報道，在救濟期結束時(可以從該法案生效之日起延長一年)，企業仍必須履行其原始合約。

是次擬議法律將涵蓋必須在2月1日或之後履行義務的合約，但不包括3月25日或之後簽訂的合約。受該法案保護的廣泛的商業合約之一，是非住宅財產的租賃或許可證，例如工廠廠房的租賃。

當商業租戶由於較少的客戶和較低的收入而無法支付租金時，可以向法律部任命的評估員尋求幫助。如果給予救濟，業主對房客採取任何法律或執法行動，例如終止租賃，將構成刑事犯罪。

同樣，如果承包商未能履行合約義務是由於疫情「在很大程度上」導致的，則承包商對貨物的任何延遲或不供應以及違約賠償金將毋須承擔任何責任。

中小型企業也將受到保護，免受針對具有特定擔保(例如商業或工業產權或工廠，機械或固定資產用於商業目的)的貸款違約的法律訴訟。

不過，新加坡金融管理局昨(1日)表示，銀行的其他合約權利將不會受到影響，例如收取費用以及未付款或逾期付款的利息。

條例草案除了可減輕合約責任外，還修改了破產限額。對於企業而言，破產的貨幣門檻從10,000美元提高到100,000美元。企業必須滿足法定要求的時間或擱置法定要求的時間也將從21天延長至6個月。

新加坡財長早前公布第二輪紓困措施，前後兩者規模超過兩千億港元，並針對商戶及勞工作出有力緩助。反觀香港，港府只管勸喻業主減租，對商戶和勞工的支援規模有限亦並不到位，業主組織亦明言減租與否屬業決定不能強迫，不難預計，若此困局沒變，最終商戶失救，工人失業。對比區內競爭對手政府救市的積極、全面、有力到位，到底港府有否盡力善用儲備救經濟解救企業與勞工，頓成疑問？

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626