利奧坊‧凱岸呎租47.2元 租客睇樓1次即承租
2020年04月02日 14:38
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香港置業葉嘉俊表示，旺角區利奧坊‧凱岸1座高層J室，一房間隔，實用面積約248方呎，以約1.6萬港元放租3個月，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價4,300元或約27%，以1.17萬元租出，呎租約47.2元，低於市價。據悉，新租客睇樓一次即決定承租。
資料顯示，業主於2018年6月以約633.3萬元購入上述單位。
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