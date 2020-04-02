【專家樓評】劉嘉輝：3月整體物業註冊量平穩

3月份眨眼過去，回顧月內物業市場的註冊情況，期內一手私樓註冊量料約600宗，較2月份約1,010宗下跌逾4成，反映2月下旬發展商推盤步伐放慢，主要受到疫情因素影響，導致一手交投跌幅相對明顯；反觀二手方面，3月份二手住宅註冊量預計有約3,300宗，較2月份約2,900宗不跌反升，升幅逾1成，相信主要由於樓價回調所致。

事實上，2月上旬物業市場交投表現較差，而2月下旬因應樓價回調，吸引部分買家重新入市。因此，2月下旬的成交量遠較上旬為佳，並將反映於3月份的土地註冊處數字上。至於非住宅物業方面，其交投表現相對平穩，仍然徘徊於低位水平，錄得約400多宗。

整體而言，由於二手市場交投承接情況較理想，因此預期3月份整體物業註冊量錄得約4,400宗，將與2月份表現相若。

美聯物業首席分析師 劉嘉輝

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